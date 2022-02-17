Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, бывшая биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова рассказала, что не так с биатлоном в стране.

«У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне. Это хороший уровень Кубка IBU. Что мы и видим в последние 15 лет. Вот и все», – цитирует Подчуфарову Eurosport.ru.

Ольга заявила, что в сборной России без проблем можно поменять одного спортсмена на другого. По мнению Подчуфаровой, в национальной команде не ценят биатлонистов. Как только атлет не может выступать на прежнем уровне, он «отваливается» от команды и разбирается со своими проблемами самостоятельно.

Напомним, 31 января 2022 года Ольга Подчуфарова завершила профессиональную карьеру. Спортсменка пыталась перейти в сборную Словении, но не смогла получить паспорт страны из-за пандемии коронавируса.