На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 17 февраля, будут разыграны медали в женском одиночном катании. В 13:00 по московскому времени стартуют выступления девушек с произвольными программами.

Прямую трансляцию выступлений можно будет найти здесь.

Сборную России на этой Олимпиаде в женском одиночном катании представляют три ученицы группы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

После короткой программы лидерство захватила Камила Валиева, она получила за нечистый прокат с степаутом на тройном акселе около 82 баллов. Анна Щербакова с чистым прокатом пока на второй строчке, она набрала более 80 баллов. Александра Трусова идёт 4-й, с падением с тройного акселя она получила чуть более 74 баллов.

По решению МОК, если на пьедестал попадет Камила Валиева, то награждение медалями проведено не будет.