На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 17 февраля, будут разыграны медали в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров у женщин.

Соревнования начнутся в 11:30 по московскому времени. Забеги россиянок покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионка мира и серебряный призер Игр в Сочи Ольга Фаткулина стартует в десятом забеге с представительницей Казахстана Екатериной Аидовой.

Действующая чемпионка мира Ангелина Голикова примет участие в тринадцатом забеге с японкой Наной Такаги.

Дарья Качанова стартует в последнем, пятнадцатом забеге с американской Бриттани Старр Боу.

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит как раз Боу. Она пробежала 1000 метров за 1:11.61.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.