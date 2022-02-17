Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд стала олимпийской чемпионкой Пекина в ски-кроссе.

Нэслунд выиграла финальный заезд.

Серебряным призером Олимпийских игр в ски-кроссе стала представительница Канады Мариэль Томпсон.

Тройку призеров замкнула представительница Германии Даниэла Майер.

В финале В победу одержала канадка Бриттани Фелан.

Анастасия Чирцова стала лучшей из россиянок в ски-кроссе. Она выбыла в четвертьфинале.

Екатерина Мальцева выбыла из борьбы в 1/8 финала. Она упала после столкновения с австрийкой Катрин Офнер. Мальцева рассказала, что обогнала соперницу, та задела своими лыжами пятки креплений, и лыжи у россиянки просто разъехались. К тому же, сломались палки. Мальцева не смогла догнать соперниц.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.