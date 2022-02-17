Российская лыжница Наталья Непряева разместила в «Инстаграм» пост, посвященный завоеванию бронзовой медали в командном спринте классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Наталья Непряева бежала гонку в тандеме с Юлией Ступак.

«Повезло мне с напарницей – и бежит быстро, и танцует«, – подписала фотографию с пьедестала Непряева.

Наталья Непряева завоевала три медали на Олимпийских играх в Пекине. Ранее лыжница взяла серебро в скиатлоне и золото в женской эстафете вместе с Юлией Ступак, Татьяной Сориной и Вероникой Степановой.

Олимпийскими чемпионками в командном спринте стали представительницы Германии Катарина Хеннинг и Виктория Карль.

Второе место заняли шведки Дайя Дальквист и Йонна Сундлинг.