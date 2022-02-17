На Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 17 февраля, фигуристки выступят с произвольными программами в женском одиночном катании.

Соревнования начались в 13:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

С произвольной программой выступят 25 спортсменок. Сборную России представят двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и действующая чемпионка Европы Камила Валиева.

Александра Трусова первой из россиянок выйдет на лед. Она начнет выступление в 16:25 по московскому времени. Анна Щербакова начнет прокат в 16:41 по мск. Камила Валиева выйдет на лед в 16:49 по мск.

По итогам короткой программы Трусова идет на четвертом месте (74,60), Щербакова – на втором (80,20), Валиева – на первом (82,16).

Напомним, Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на положительный декабрьский допинг-тест. МОК заявил, что если россиянка станет призером Олимпийских игр, церемонию награждения проводить не будут.