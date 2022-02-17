Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут матча 1/4 финала мужского хоккейного турнира.

Сборная России по хоккею сыграет с командой Швеции. Матч начнется в 16:10 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи проведет телеканал «Россия 1».

Сборная России выиграла матч 1/8 финала у Дании со счетом 3:1. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:1), но уступили Чехии со счетом 5:6 в овертайме.

Швеция выбила с турнира фаворита – национальную команду Канады в 1/8 финала. Ранее шведы уступили Финляндии (4:3) в последнем матче группового турнира, выиграли матчи у Словакии (4:1) и Латвии (3:2).

Сборная России выиграла Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. В финале россияне обыграли представителей Германии.