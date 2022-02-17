Олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине в составе женской лыжной эстафеты Вероника Степанова высказалась в «Инстаграме» после перелета из Китая в Россию.

Вероника поблагодарила всех подписчиков за поздравления и поддержку. Лыжница почувствовала, что сделала что-то полезное и доставила людям радость.

«И небольшое «техническое» сообщение для прессы: пожалуйста, все вопросы для интервью исключительно письменно. Когда в дороге 20 часов и еще столько же предстоит, отвечать на вопрос: «Как вы себя чувствуете?», очень сложно без использования ненормативной лексики«, – написала Степанова.

Вероника добавила, что сделает паузу, а потом ответит на все вопросы.

После Олимпиады Степанова планирует отправиться на юниорский чемпионат мира.