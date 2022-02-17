На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошли соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 метров.

Олимпийской чемпионкой стала конькобежка из Япониии Михо Такаги. Она преододела 1000 метров за 1 минуту и 13,9 секунды.

Серебряным призером стала Ютта Лердам из Нидерландов (+0,64).

Тройку призеров замкнула американка Британни Боу (+1,42).

Российская спортсменка Ангелина Голикова заняла четвертое место. Она уступила представительнице США 0,1 секунды в борьбе за бронзу.

Дарья Качанова заняла девятое место, Ольга Фаткулина стала тринадцатой.

Завтра, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 1000 метров выступят мужчины. Мировой рекорд принадлежит россиянину Павлу Кулижникову.