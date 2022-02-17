Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина столкнулась с техническими проблемами на Первенстве Москвы по фигурному катанию, из-за чего ей пришлось прерывать произвольную программу.

Во дворце «Мечта» во время проката фигуристки выключился свет. Жилина к тому моменту успела исполнить первый элемент программы — двойной аксель. После включения света фигуристке позволили перекатать программу уже без первого элемента, и на следующих двух прыжках спортсменка ошиблась — на сольном четверном сальхове, а также на каскаде тройной лутц — двойной тулуп.

После короткой программы Жилина шла на первом месте, но из-за ошибок в произвольной стала второй. На первом итоговом месте расположилась фигуристка из ЦСКА Мария Гордеева, прыгнувшая в своей программе два четверных сальхова и один четверной тулуп.