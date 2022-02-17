Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко вступился за старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

Слова Бородавко цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По мнению Бородавко, Шашилов — это умный и грамотный специалист, который не боится работать с новыми методиками, и своей маленькой группой он обыгрывал практически всю страну.

«В сборной все немного по-другому. В биатлоне давно идёт тренерская чехарда. Один тренер менял другого, а у каждого — своя методическая направленность», — сказал Бородавко, предположив, что Шашилову не удалось объединить вокруг себя всех спортсменов и настроить их на большую работу.

«К сожалению, многие к серьёзным объёмам просто не готовы. Плюс, давайте говорить прямо, ему не хватает по-настоящему талантливых и высокофункциональных спортсменок», — сказал Бородавко, подчеркнув, что Шашилов стал старшим тренером не так давно, а с него уже требуют показывать результат, при том что адаптация организма к нагрузкам и скоростям может занять годы.

«Шашилов не боится идти на работу вдолгую. И у него есть дар убеждения. Кто ему доверяет — получает результат. Я сам наблюдал, какой к нему пришла Ира Казакевич и до какого уровня он ее довел», — подчеркнул Бородавко.