Бразильский форвард «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

Первый матч пройдет сегодня, 17 февраля, на «Зенит Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Бетис» считается фаворитом? Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре«, – цитирует Малкома официальный сайт «Зенита».

Бразильский футболист добавил, что противник очень силен. С испанскими командами тяжело играть. Они постоянно атакуют и любят владеть мячом. Малком заявил, что игроки «Зенита» будут сконцентрированы с первой до последней минуты матча.