Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, что ОКР отправил письмо в Международный союз конькобежцев с заявлением насчет утверждения результатов командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Заявление Позднякова цитирует официальный сайт ОКР.

«В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументировано изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки», — отметил Поздняков.

В заявлении приводится факт, что антидопинговые правила сформулированы так, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы быть, если бы предполагаемое нарушение правил было совершено именно во время Олимпийских игр. «Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется», — подчеркнул глава ОКР.