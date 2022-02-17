Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча команды с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Специалист считает, что команда из Санкт-Петербурга точно не проиграет, а может и выиграть. Футболисты будут сражаться за победу при своих болельщиках.

«Давайте не забывать про Дзюбу. Артем – джокер «Зенита». Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С «Бетисом» Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев«, – цитирует Петржелу «Чемпионат».

Экс-тренер «Зенита» добавил, что у команды есть и другие козыри. В первую очередь, это опыт. Клуб постоянно играет в еврокубках. Испанцы не так часто отбираются в престижные турниры.

Матч пройдет сегодня. 17 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.