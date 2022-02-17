Дан стартовый свисток в первом стыковом матче 1/16 Лиги Европы между российским «Зенитом» и испанским «Бетисом». Встречу принимает «Газпром Арена».

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«Зенит» пробился в плей-офф Лиги Европы с третьего места в отборочной группе Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга не смогла обойти «Челси» и «Ювентус», но оставила без еврокубков шведский «Мальме».

«Зенит» – лидер Российской Премьер-Лиги. По итогам первой части чемпионата подопечные оторвались от ближайшего преследователя – «Динамо», на два очка.

«Бетис» отобрался в плей-офф Лиги Европы из группы с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем».

В чемпионате Испании «Бетис» занимает третье место, уступая «Реал Мадриду» 11 баллов.