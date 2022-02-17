Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал мнение о том, будет ли российская фигуристка Камила Валиева допущена до участия в чемпионате мира 2022 года во Франции.

В эфире телеканала «Россия-24» Матыцин отметил, что будет принято отдельное решение относительно сроков поведения расследования по делу фигуристки.

«Пока спортсменка не отстранена от участия в соревнованиях, если не будет принято окончательного решения до чемпионата мира, то мне кажется, что спортсменка должна быть допущена до турнира«, — сказал Матыцин.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Лишь после завершения командного турнира на ОИ стало известно о положительно допинг-пробе фигуристки за декабрь 2021 года, в срочном порядке был проведен суд, на котором спортсменку допустили. МОК отменил награждение призеров командного турнира, а также не будет проводить награждение девушек, если на пьедестал попадет Валиева.