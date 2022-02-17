Итальянская «Фиорентина» может продать российского форварда Александра Кокорина в «Сочи». Об этом сообщает издание Firenze Viola.

По информации источника, руководство итальянского клуба не против продать 30-летнего футболиста в российскую команду. О разрыве соглашения с Кокориным в «Фиорентине» пока речи не идет.

Александр перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллионов евро.

В составе итальянской команды Кокорин провел 10 матчей и заработал две желтые карточки.

Контракт российского футболиста истекает летом 2024 года.

Кокорин играл за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/2020. В десяти матчах форвард забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ранее руководство команды заявляло, что планирует приобрести Александра.