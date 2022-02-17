Спортивный функционер Пётр Казанский уверен, что российские фигуристки разделят призовые места на Олимпиаде-2022. Напомним, что лидер сборной России Камила Валиева могла пропустить соревнования из-за положительной допинг-пробы на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил её к стартам, но расследование допинговой истории продолжается.

«Весь мир не понимает, почему решения принимает не Олимпийский комитет, – приводит abnews.ru слова Казанского, – а некие Арбитражные спортивные суды. Первую программу девушки откатали блистательно, уверен, что между собой они поборются за звание олимпийской чемпионки».

Валиева идёт после короткой программы на первом месте с результатом 82.16 балла. Второй идёт Анна Щербакова, имея в активе 80,20. Третья россиянка Александра Трусова пока занимает четвёртое место (74,60). Третью строчку занимает Каори Сакамото из Японии (79,84).