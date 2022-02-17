Немецкая фигуристка Николь Шотт высказала мнение о том, что награждение медалями в женском одиночном катании не будет проведено, если на пьедестале окажется россиянка Камила Валиева.

Слова Шотт цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Фигурное катание».

«Очень жаль, что спортсменки не получат тут свои медали. Это очень грустно и неприятно», — отметила Шотт, добавив, что помнит момент, как Алена Савченко и Бруно Массо получали свои золотые медали на играх в Пхенчхане четыре года назад и мероприятие было потрясающим.

«Эти эмоции не заменить, даже если им передадут медали позже. Я очень сочувствую девушкам, которые завоюют награды здесь», — сказала Шотт.

Напомним, МОК принял решение об отмене награждения при попадании Валиевой на пьедестал из-за не до конца закончившегося допинг-разбирательства спортсменки.