Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус высказалась о своём выступлении на Олимпиаде в Пекине и сообщила, что планирует пропустить чемпионат мира во Франции.

Слова Киибус цитирует портал Sport24.

«Сезон был сложный, но я все-таки выступала и думала о хорошем. Я откатала не так ужасно, как было раньше. Эти эмоции от Олимпиады не описать словами!», — сказала фигуристка, добавив, что в сезоне у нее были проблемы с болями в ногах, а после Олимпиады она сделает небольшую паузу.

«Конечно, я буду кататься и ставить себе новые цели. Чемпионат мира? В этом сезоне, наверное, нет, не поеду на чемпионат мира», — рассказала Киибус.

Фигуристка получила в сумме за два проката на Олимпиаде 171,75 балла, не попав в топ-20 по итогам произвольной программы.