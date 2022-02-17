Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов в масс-стартах на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я верю в золото. Надеюсь на медали и у девушек, и у мужчин. Все могут выступить достойно. Можем взять медали, можем победить. Я этого команде и желаю. Будем болеть, у нас есть все, чтобы заехать в призы«, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Женский масс-старт на 12,5 километров состоится 18 февраля. Начало – в 10:00 по московскому времени.

Мужчины убегут в гонку на 15 километров также 18 февраля, в 12:00. Сборную России представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Эти гонки – финальные в программе зимних Олимпийских игр – 2022 у биатлонистов. Соревнования в Пекине завершатся 20 февраля. За сборную России пробегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.