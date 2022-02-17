Новичок московского «Локомотива» Вилсон Изидор заявил, что перейти к железнодорожникам ему посоветовал бывший партнер по команде Александр Головин. Они вместе играли во французском «Монако».

«Головин — отличный парень, очень приятный. Он мой друг. Я знаю, что он здесь очень популярен, — приводит слова нападающего официальный сайт «Локомотива». — Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета».

Напомним, 21-летний футболист стал игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно, перейдя из французского «Монако». За прошлый клуб форвард провел 4 матча, не отличившись результативными действиями. Сумма выкупа составила € 3,5 млн. Контракт рассчитан до 2026 года.

Автор — Дарья Гаврилова