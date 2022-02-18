На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 18 февраля, пройдет заключительная гонка у биатлонистов. Спортсмены пробегут масс-старт.

Соревнования начнутся в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия-1».

Спортсмены пробегут 15 километров и зайдут на четыре огневых рубежа. На первых двух биатлонисты будут стрелять из положения лежа, на последних двух – стоя.

Сборную России в масс-стартах представят три спортсмена. Эдуард Латыпов получил пятый стартовый номер, Александр Логинов уйдет на дистанцию под десятым номером. Максим Цветков получил шестнадцатый номер.

В 10:00 по московскому времени на старт выйдут женщины. Сборную России представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Масс-старт завершает биатлонную программу на зимних Олимпийских играх в Пекине.