ESL намеревается провести крупный турнир по самому популярному шутеру от первого лица CS:GO. Турнир состоится уже в 2022 году в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как говорится в отчете Dexerto, ESL хочет провести не один живой турнир по CS:GO в этом году. На портале player-space.com сообщается, что ESL не хотели возвращаться в Южную Америку для проведения «живых» мероприятий несколько последних сезонов из-за пандемии COVID-19. Также повлияли трудности, связанные с глобальными путешествиями, в частности закрытые границы.

При этом ESL планирует создать CS:GO Major, или, другими словами, IEM (Intel Extreme Masters) Rio Major. Событие должно состояться в период с 31 октября по 13 ноября. Также предполагается, что мероприятие в Рио-де-Жанейро пройдет с октября по декабрь. По этой причине нет уверенности, выполнится план или нет. Следующий мейджор должен пройти в мае 2022 года. К сожалению, сейчас даты проведения остаются неизвестными, однако их должны объявить в ближайшее время.

Однако на данный момент окончательного и официального решения по этому вопросу нет. Дело в том, что ESL сообщала о переговорах с Valve. Они как раз обсуждали возвращение в Рио-де-Жанейро в текущем году в рамках первого объявления о расписании Pro League.

По данным HLTV, Valve намеревается провести в 2022 году два мейджора по CS:GO. Любителей киберспорта не может не порадовать этот факт, ведь люди ждут новых турниров по CS:GO уже больше двух лет. Из-за отмен мероприятий пострадали как лучшие игроки CS:GO, так и любители.

CS:GO Major из Рио-де-Жанейро будет вторым событием 2022-го, которое спонсирует Valve. Последний CS:GO Major прошел с февраля по март 2020 года.

Напомним, мейджор по CS:GO должен был пройти в Рио еще в мае 2020 года, но пандемия поспособствовала переносу мероприятия на ноябрь 2020 года. Но этим дело не закончилось. В итоге его отменили. Но сейчас появился шанс на то, что событие все же состоится и порадует любителей киберспорта.