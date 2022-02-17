Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, обратился к Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой перед их выступлениями с произвольными программами на Зимней Олимпиаде в Пекине.

«Девочки наши дорогие, да не содрогнитесь вы в нужный момент! Весь Мир сейчас с вами, пусть высшие силы вас оберегают в этот момент», — написал Железняков, добавив, что все три фигуристки — чемпионки, и каждая сильна, как никогда.

«Мне кажется, мир фигурки и тренеры уже больше содрогаются, чем эти сильные малышки. В общем, народ, не бздим, посылаем флюиды силы и любви», — сказал Железняков.

Напомним, российские фигуристки выступят в третьей разминке: Александра Трусова выйдет на лед в 16:25 по московскому времени, Анна Щербакова — в 16:41, Камила Валиева — в 16:49.