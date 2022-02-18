На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 18 февраля, пройдет масс-старт у биатлонисток.

Соревнования начнутся в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки проведет «Первый канал».

Сборную России представят три спортсменки.

Кристина Резцова стартует под пятнадцатым номером. Ульяна Нигматуллина получила 24-й номер, Кристина Казакевич побежит под 30-м номером. Она попала в масс-старт, так как швейцарская биатлонистка Ирена Кадуриш упала в обморок во время эстафеты. Врачи запретили спортсменке участие в Олимпиаде.

Мужской масс-старт также пройдет 18 февраля. Начало –в 12:00 по московскому времени. За сборную России побегут Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Александр Логинов.