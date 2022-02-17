Российская биатлонистка, серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Миронова рассказала о том, что у нее сломалась винтовка за сутки до старта женской эстафеты на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Биатлонистка рассказала об этом в подкасте «Голос Биатлона» на Матч ТВ.

«Это было на официальной тренировке накануне эстафеты. Был сильный ветер, я встала стрелять на установку, а она была закрыта», — отметила спортсменка, добавив, что ей пришлось разрядить обойму и один из патронов выпал.

«Я положила винтовку, и она перевернулась. Немного сбился прицел, ушла поправка на 16 щелчков в другую сторону, но потом всё поправили», — отметила Миронова.

Напомним, в составе сборной России серебряными призёрами Олимпиады также стали Ирина Казакевич, Кристина Резцлва и Ульяна Нигматуллинв.