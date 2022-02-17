Дворцовая площадь Санкт-Петербурга была «окрашена» в цвета футбола в честь ста дней до финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на телеграм-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Виртуальную световую проекцию разместили на фасаде здания Генштаба. На Дворцовой площади с 26 по 29 мая пройдёт Фестиваль чемпионов с масштабной развлекательной программой.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 28 мая. Это второй финал главного еврокубкового турнира, проходящий в России. 14 лет назад, в 2008 году, финал Лиги чемпионов принимали московские «Лужники».