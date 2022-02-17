Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук посетил соревнования фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, в эти минуты проходит произвольная программа в состязаниях фигуристок-одиночниц. От России произвольную программу представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. После короткой программы Валиева идет на первом месте, ее результат составил 82.16 балла, Шербакова — на втором (80.20 баллов), а Трусова — на четвертом (74.60 баллов). Однако никто не знает, чего ожидать от произвольной, ведь у наших фигуристок есть серьезные козыри на победу — очень дорогие и рискованные прыжки.

Трусова выйдет на лед под 22 номером (приблизительно в 16:25 по московскому времени) и покажет пять четверых прыжков — четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверым лутцем и тройным тулупом, каскад с четверым лутцем, ойлером и тройным сальховом.

Щербакова заявлена под 24 номером (16:41), она представит зрителю каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверной флип.

Валиева под последним номером (16:49), она заявила в свою программу четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.