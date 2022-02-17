В начале олимпийского сезона казалось, что снаряд упадет дважды в одну и ту же воронку. Камилу Валиеву готовили к тому, чтобы она повторила путь Алины Загитовой и превзошла его, и до прошлой недели, до прошлой среды Валиева по этому пути шла.

Но как развернётся борьба за золото уже в самом Пекине, вряд ли кто-то мог предсказать.

Представьте, фигуристка приземляет пять четверных прыжков в произвольной программе, устанавливает уникальное достижение — и этого не хватает для победы. При этом ей всегда ставят в протоколах своё — и недокруты, и ребро на флипе, и в компонентах не особо жалуют в отличие от соперниц.

Нельзя сказать, что один прыжок отделил Трусову от золота, хотя и прыгни она чисто двойной аксель в короткой — этого могло не хватить, чтобы сократить разрыв. Нужно были не ошибаться на тулупе и чисто выезжать каскад с двойным акселем в произвольной, но Трусова и так сделала максимум того, что могла. Кто ставил на то, что она приземлит пять четверных на Олимпиаде? Верили, надеялись, но думали, что этого не случится. А она это сделала. «Я думала, что если все прыгну, то выиграю. Но не получилось», — отметила Трусова на пресс-конференции.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не выиграла своё золото просто так — она все отдала ради этого олимпийского золота. Её тоже не поставили в командный турнир, ей пришлось менять коньки за несколько дней до проката, ради четверных ей пришлось сбрасывать вес, чтобы вновь прыгать их стабильно — последние два сезона квады Аня выезжала через раз и имела проблемы даже с каскадами.

Удивительно, но в Пекине Щербаковой удалось снять проклятье — действующая чемпионка мира-таки выиграла личное олимпийское золото. До этого в 2018-м этого не удалось сделать Евгении Медведевой, в 2014-м — Ким Ён-А. А Анна Щербакова сделать это смогла.

Но вряд ли бы таковое произошло, если бы не допинговый скандал Камилы Валиевой. Неделю назад вряд ли кто-то сомневался в том, что именно эта фигуристка выиграет и личный турнир — разве что Саша Трусова при чистых прокатах сможет с ней побороться.

И если в короткой программе Валиева дрогнула всего раз и не так серьёзно, то в произвольной программе на фигуристку нашло затмение. Ни одного чистого ультра-си, степауты на тройных прыжках. Больно было смотреть, как Этери Тутберидзе сразу после проката выговаривала Валиевой за её ошибки — случились бы эти ошибки, не находись Валиева под таким колоссальным давлением? Вряд ли. Провал в произвольной позволил забраться на пьедестал японке Каори Сакамото — без элементов ультра-си она показала два чистых проката и этого хватило для бронзы.

Церемония награждения медалями в женском одиночном катании все же состоится. А после неё у всех троих девочек будет совсем другая жизнь. Камиле придется бороться за командное золото в суде и доказывать свою чистоту, Ане — привыкать к статусу олимпийской чемпионки, а Саше — переосмыслять свое отношение к фигурному катанию и думать, что делать с карьерой дальше. В ее эмоциональном «Я никогда больше не выйду на лед» было слишком много обиды, накопленной за весь олимпийский цикл.