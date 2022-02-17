Международный Олимпийский комитет проведёт церемонию награждения фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2022. Это стало возможным благодаря тому, что Камила Валиева не попала на пьедестал почёта.
Напомним, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат. Она была допущена до участия в соревнованиях решением CAS. Однако расследование её допингового кейса продолжается.
МОК заявлял, что не будет проводить церемонию награждения в женском фигурном катании, если Валиева взойдёт на подиум.
Напомним, что золото в соревнованиях выиграла россиянка Анна Щербакова. Серебро взяла Александра Трусова, бронза — у Каори Сакамото из Японии. Валиева шла первой после короткой программы, но допустила серию ошибок в произвольной и стала четвёртой.
На фоне угроз МОК О НЕпроведении церемонии награжления в случае победы Валиевой Валиева совершила подвиг! Она принесла России золотую и серебрянные медали, девочки — Щербакова и Трусова не пострадали… А КАКОЙ ПОДВИГ? ДОГАДАЙТЕСЬ. Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ВАЛИЕВОЙ. ДЕРЖИСЬ,ДЕВОЧКА,У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.