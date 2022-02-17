Российская фигуристка Александра Трусова не стала аплодировать своей соотечественнице Анне Щербаковой на церемонии награждения одиночниц на Олимпиаде-2022.

Трусова сегодня во время проката первой в истории Олимпиад сделала пять четверных прыжков, стала лучшей в произвольной программе, но не смогла обойти Щербакову. Последняя выиграла золото, заняв вторые места в обеих программах.

После оглашения результатов Трусова расплакалась и в сердцах сказала: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет».

Напомним, что ещё одна участница Олимпиады-2022 от России Камила Валиева взяла золото в командном турнире.