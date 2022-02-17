Бывшие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева обратились к Камиле Валиевой после завершения турнира одиночниц на Олимпиаде-2022. Валиева после короткой программы шла на первом месте, но допустила несколько грубых ошибок и не смогла попасть даже в топ-3, заняв четвёртое место.

«Я очень тебя ценю и люблю и рада, что теперь ты сможешь отдохнуть, котенок, — написала Медведева в Инстаграме. — Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать».

«Ками, я даже не знаю, что сказать, — написала Загитова в сториз Инстаграма. — Сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься».

Золото в состязаниях выиграла Анна Щербакова, серебро взяла Александра Трусова.