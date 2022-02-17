Завершились полуфинальные матчи Олимпиады-2022 в мужском кёрлинге. В первой 1/2 финала Швеция обыграла Канаду со счётом 5:3.

В другом полуфинале Великобритания обыграла США — 8:4.

США и Канада разыграют бронзовые медали 18 февраля. Великобритания и Швеция сыграют в финале 19 февраля. Оба стартуют в 9:05 по московскому времени.

Напомним, что мужская сборная России в групповом турнире заняла восьмое место с четырьмя победами и пятью поражениями и не вышла в полуфинал.

Четыре года назад состязания мужчин выиграли США, Швеция взяла серебро. Великобритания возьмёт медали в мужском кёрлинге второй раз в истории. В 1924 году, на первых зимних Играх, британцы выиграли золото, а после возвращения кёрлинга в программу Олимпиад они смогли лишь один раз завоевать серебро — на Играх в Сочи-2014.