Завершился очередной соревновательный день Олимпиады-2022 в Пекине. В четверг, 17 февраля, на Играх было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Норвегия сохранила в медальном зачёте первое место с 14 золотыми, 7 серебряными и 8 бронзовыми наградами. Второй остаётся Германия (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). Тройку замыкают США (8-8-5).

Сборная России осталась девятой в медальном зачёте. На счету россиян пять золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. 17 февраля России медали принесли только фигуристки: Анна Щербакова завоевала в состязаниях одиночниц золото, Александра Трусова — серебро.

Стоит отметить, что по общему числу наград Россия идёт по-прежнему второй: 26 наград против 29 у Норвегии.

18 февраля на Олимпиаде будет разыграно пять комплектов медалей в трёх видах спорта, а также игра за бронзу в мужском кёрлинге.