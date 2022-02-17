Российская фигуристка Александра Трусова на пресс-конференции после завершения состязаний одиночниц на Олимпиаде-2022 заявила, что её тренер Этери Тутберидзе требовала у неё убрать один четверной прыжок. В результате Трусова не послушала и первой в истории сделала пять квадов.

«После короткой программы тренер сказала мне, чтобы я убрала четверной сальхов. Я сказала: нет, я сделаю пять квадов, — приводит слова Трусовой Джеки Вонг в Твиттере. — И я невероятно счастлива, что смогла это сделать».

Отметим, что Трусова, несмотря на пять четверных прыжков, завоевала лишь серебро, уступив Анне Щербаковой. После завершения соревнований она расплакалась и крикнула: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет».