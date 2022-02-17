В четверг, 17 февраля, на Олимпиаде в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. Награды разыграли фигуристки, горнолыжницы, фристайлистки, хоккеистки, конькобежки и двоеборцы. Российские спортсмены взяли золото и серебро, обе медали — в одиночном женском катании.

Фигурное катание

Золотую медаль в женском одиночном катании взяла россиянка Анна Щербакова. Серебро досталось ещё одной представительнице России Александре Трусовой. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Трусова во время произвольного проката сделала пять четверных прыжков первой в истории женского одиночного катания.

Ещё одна россиянка Камила Валиева шла первой после короткой программы, но в произвольной программе выступила неудачно и заняла итоговое четвёртое место.

Коньки

Конькобежки разыграли медали на дистанции 1000 м. Россиянка Ангелина Голикова осталась в шаге от пьедестала почёта – её отделило от подиума 0,1 секунды.

Золото выиграла японка Михо Такаги, серебро – Ютта Лердам из Нидерландов, бронзу – Бриттани Боу из США.

Дарья Качанова заняла десятое место, Ольга Фактулина – 13-е.

Горнолыжный спорт

В комбинации (скоростной спуск + слалом) золотую медаль завоевала Мишель Гисен из Швейцарии. Серебро взяла её соотечественница Венди Холденер, бронзу – Федерика Бриньоне из Италии. Единственная представительница России Юлия Плешкова заняла десятое место.

Хоккей

Состоялся финальный матч в женском хоккейном турнире между Канадой и США. Канадки вырвали победу со счётом 3:2. Накануне в матче за бронзу Финляндия одолела Швейцарию 4:0.

Фристайл

Золото в женском ски-кроссе взяла Сандра Неслунд из Швеции. В тройку вошли канадка Мариэль Томпсон и немка Даниэла Майер.

Россиянка Анастасия Чирцова вылетела в 1/4 финала, Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина – в 1/8 финала.

В женском хафпайпе Александра Глазкова стала в квалификации 14-й и не прошла в финал. В мужском хафпайпе также состоялась квалификация, россияне в этой дисциплине не представлены.

Двоеборье

В соревнованиях по лыжному двоеборью в тройку призёров в командном турнире вошли Норвегия, Германия и Япония.

Кёрлинг

В женском турнире россиянки завершили групповой раунд на последнем месте. В заключительной сессии они проиграли Великобритании 4:9 и завершили турнир с одной победой в восемью поражениями. В полуфинал пробились Швейцария, Швеция, Великобритания и Япония.

В мужском турнире завершился групповой этап и состоялись полуфиналы. Швеция в 1/2 финала одолела Канаду 5:3, а Великобритания взяла верх над США 8:4.