Россиянка Вероника Кудерметова стала второй полуфиналисткой турнира в Дубае. 31-я ракетка мира взяла верх над представительницей Швейцарии Жиль Белен Тайхманн — 6:2, 5:7, 6:4.

Матч длился 2 часа 24 минуты. Кудерметова 5 раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. На счету Тайхманн один эйс и две двойных.

Кудерметова взяла шесть подач соперницы и проиграла четыре своих.

В матче 1/2 финала Кудерметова встретится с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой и Даяной Ястремской. В другом полуфинале Елена Остапенко встретится с победительницей матча между Симоной Халеп и Онс Жабер.