Российская фигуристка Анна Щербакова дала интервью после победы на Олимпиаде-2022. Россиянка завоевала золото, став второй в короткой и произвольной программах.

«Я выгляжу спокойной, потому что ещё ничего не поняла. Наверное, мне нужно побыть одной, в тишине, чтобы осознать произошедшее и разобраться в своих эмоциях, — приводит Телеграм-канал ОКР слова Щербаковой. — Пока только есть ощущение, что сделала свой максимум в нужном месте и в нужное время».

Щербакова отметила, что почувствовала себя счастливой после завершения проката, поскольку ей удалось выполнить то, что планировала.

«После решения по командному турниру было много переживаний. Благодаря сегодняшней победе я могу выдохнуть и забыть про них», — подытожила чемпионка.

Серебряную медаль в соревнованиях взяла Александра Трусова, Камила Валиева стала четвёртой.