Российская фигуристка Александра Трусова после завершения выступления на Олимпиаде-2022 обратилась к своему тренеру Этери Тутберидзе. Как сообщает «Чемпионат», спортсменка кричала наставнице: «Не надо! Вы всё знали! Всё знали!».

Трусова заняла второе место, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. На пресс-конференции она заявила, что Тутберидзе просила её убрать один четверной прыжок, но фигуристка отказалась.

Золото в соревнованиях завоевала Анна Щербакова. Ещё одна представительница России Камила Валиева после победы в короткой программе допустила два падения в произвольной и заняла четвёртое место.