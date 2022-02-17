Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что не планирует завершать карьеру после победы на Играх-2022.

«О будущем пока не думала, но очень хочу кататься дальше и не представляю себя без фигурного катания, — цитирует официальный Телеграм-канал ОКР Щербакову. — Не знаю, как будет выглядеть моя дальнейшая карьера, но заканчивать я точно не готова».

Сегодня, 17 февраля, Щербакова завоевала золото в одиночном турнире. Серебро взяла Александра Трусова, бронзовая награда досталась Каори Сакамоте из Японии. Ещё одна представительница России Камила Валиева стала четвёртой.