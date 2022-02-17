Стал известен состав «Зенита» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Главный тренер петербуржцев Сергей Семак не стал экспериментировать с составом и выпустил весь костяк, кроме травмированного Деяна Ловрена. Новички команды — Арсен Адамов, Юри Алберто и Иван Сергеев — остались в запасе.

Стартовый состав петербуржцев выглядит следующим образом: Кержаков — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Кузяев, Вендел — Малком, Клаудиньо — Дзюба.

В запас попали: Одоевский, Брызгалов, Круговой, Юри Алберто, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и стартует в 20:45 по московскому времени.