Стали известны первые слова тренера Этери Тутберидзе, которые она произнесла Камиле Валиевой после провала в произвольной программе на Олимпиаде.

15-летняя фигуристка допустила два падения и показала лишь пятый результат в произвольных прокатах.

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — сказала Тутберидзе Валиевой.

В итоге Валиева, выигравшая короткую программу, стала лишь четвёртой. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова.

Напомним, что Валиева победила в составе сборной России в командном турнире. Однако данную медаль могут отобрать из-за положительной допинг-пробы Валиевой, которую та сдала в декабре на чемпионате России.