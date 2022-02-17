Иностранные фанаты с недоумением восприняли поведение тренера Этери Тутберидзе в отношении своей воспитанницы Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. 15-летняя фигуристка была первой после короткой программы, но провалила произвольную и стала лишь четвёртой. Сразу после проката Тутберидзе сказала ей: «Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя отпустила вообще».

Как сообщает inoprosport.ru, иностранные болельщики раскритиковали тренера в Твиттере.

@smolmscuddles:

— У девочки только что был худший момент в ее жизни, но вот первое, что говорит ей Этери: «Ну что ты так отпустила-то все?» Эта женщина — монстр.

@natanielkoleso:

— Она сама нарушила психическое здоровье Камилы, после чего спрашивает такой бред…

@cynical_tutu:

— Я занимался фигурным катанием 12 лет, и если бы мой тренер так разговаривал со мной после неудачного проката, то я бы уже искал другого. Почему эта женщина до сих пор тренирует?

@SendalinaS:

— После всего, через что прошла Камила за последнюю неделю и годы, я ожидал, что Этери проявит немного сочувствия и утешит свою подопечную.

@yvetesalt:

— Их тренер — сущий монстр…

@SarahB1863:

— Думаю, нужно провести расследование на тему того, как Этери обращается со своими ученицами.

@NormyLilia:

— Этери всегда волновало только то, чтобы ее спортсменки заняли весь подиум, и для нее не имеет значения, кто это будет.

Напомним, что Валиева на Олимпиаде-2022 взяла золото в командном турнире в составе сборной России. Однако после завершения соревнований стало известно, что фигуристка сдала в декабре положительную допинг-пробу. CAS допустил её к соревнованиям одиночниц за день до короткой программы, но расследование допингового дела продолжается. Если Валиеву признают виновной, вся сборная России может лишиться золота в команде.