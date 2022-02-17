Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей в трёх видах спорта, а также пройдёт один матч за бронзу. За золото поборются представители биатлона, фристайла и конькобежного спорта, а третье место будет разыграно в кёрлинге. Представляем полное расписание соревнований Олимпиады 18 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:30. Фристайл, женщины. Хафпайп, финал

Три финальных заезда в женском хафпайпе пройдут в 4:30, 4:58 и 5:25. Россиянок в финале представлено не будет.

6:45. Фристайл, мужчины. Ски-кросс, отборочные заезды

В 6:45 стартуют предварительные гонки в ски-кроссе у мужчин. В 9:00 начнутся заезды 1/8 финала, в 9:35 – четвертьфиналы и в 9:45 – полуфиналы. От России в этом виде выступят Сергей Ридзин, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев.

7:10. Хоккей, мужчины. 1/2 финала. Финляндия – Словакия

Сборные Финляндии и Словакии определят первого финалиста Олимпиады-2022 в мужском хоккейном турнире. Позднее сегодня на лёд выйдут Россия и Швеция.

9:05. Кёрлинг, мужчины. Матч за 3-е место, Канада – США

Канада и США разыграют бронзовые медали в мужском кёрлинге. Финал соревнований между Великобританией и Швецией состоится 19 февраля.

10:00. Биатлон, женщины. Масс-старт, 12,5 км

Масс-старт закроет состязания биатлонисток на Олимпиаде-2022. В число 30 участниц гонки вошли и две россиянки: Кристина Резцова (номер 15) и Ульяна Нигматуллина (номер 24). Также на старт может выйти Ирина Казакевич в случае снятия одной из биатлонисток.

10:10. Фристайл, мужчины. Ски-кросс, финал

В 15:10 стартуют финальные заезды в ски-кроссе у мужчин. Сначала состоится утешительный финал Б, а сразу после его окончания – медальная гонка.

11:30. Коньки, мужчины. 1000 м

Предпоследний вид у мужчин в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022 будет также разыгран сегодня. За победу на километровой дистанции попробуют побороться мировой рекордсмен Павел Кулижников (6-я пара) и Виктор Муштаков (12-я пара).

12:00. Биатлон, мужчины. Масс-старт, 15 км

Мужской масс-старт станет последней биатлонной дисциплиной на этой Олимпиаде. За победу попробуют побороться 30 биатлонистов, в их числе рсосияне Эдуард Латыпов (номер 6), Александр Логинов (номер 10) и Максим Цветков (номер 16).

13:30. Фигурное катание, пары. Короткая программа

Короткую программу представят спортивные пары. Всего запланировано выступление 19 дуэтов. В их число входят олимпийские чемпионы-2022 в команде Анастасия Мишина/Алекандр Галлямов (номер 16), а также Евгения Тарасова/Владимир Морозов (номер 18) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (номер 19).

15:00. Бобслей, женщины. Двойки, заезды 1-2

В состязаниях женских двоек пройдут первые два заезда. Под вторым номером на старт выйдут Анастасия Макарова и Елена Мамедова, под номером 10 – Надежда Сергеева и Юлия Беломестных.

15:05. Кёрлинг, женщины. 1/2 финала

Кёрлингистки определят участниц финала и поединка за третье место. Параллельно пройдут полуфинальные матчи Швеция – Великобритания и Япония – Швейцария.

16:10. Хоккей, мужчины. 1/2 финала, Россия – Швеция

Четыре года назад сборная России выиграла хоккейный турнир Олимпиады. Сейчас подопечные Алексея Жамнова попытаются повторить успех. На пути к финалу им необходимо обыгрывать Швецию.