«Бетис» открыл счёт в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». На восьмой минуте Гвидо Родригес головой замкнул навес от 40-летнего Хоакина.
Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» играет в следующем составе: Кержаков — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Кузяев, Вендел — Малком, Клаудиньо — Дзюба.
В запас попали: Одоевский, Брызгалов, Круговой, Юри Алберто, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев.
Судит матч франуз Бенуа Бастьен. Ответная игра состоится в Севилье 24 февраля.
Комментарии Развернуть