«Зенит» пропустил второй гол от «Бетиса» на 18-й минуте первого матча 1/16 финала Лиги Европы. После эффектного прохода ворота Михаила Кержакова поразил Виллиан Жозе.
Счёт стал 2:0 в пользу андалусцев. На 8-й минуте Гвидо Родригес после навеса 40-летнего Хоакина замкнул подачу головой.
Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» играет в следующем составе: Кержаков — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Кузяев, Вендел — Малком, Клаудиньо — Дзюба.
В запас попали: Одоевский, Брызгалов, Круговой, Юри Алберто, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов, Оздоев, Сергеев.
Судит матч франуз Бенуа Бастьен. Ответная игра состоится в Севилье 24 февраля.
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