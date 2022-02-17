Россиянин Андрей Рублёв и украинец Денис Молчанов вышли в 1/2 финала турнира в Марселе в парном разряде. Дуэт обыграл французов Бенджамина Бонзи и Альбано Оливетти — 6:4, 5:7, 10:8.

Матч длился 1 час 29 минут. Россиянин и украинец шесть раз подали навылет против трёх эйсов у соперников. На счету обоих дуэтов по одной двойной ошибке и по два брейка.

В 1/2 финала Рублёв и Молчанов сыграют с победителями матча Хьюго Гастон/Хольгер Руне — Шимон Валков/Ян Зелински.

Рублёв в Марселе также выступает в одиночном разряде. В 1/4 финала он встретится с победителем игры Лукаса Пуиля и Раду Албота.