Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2022, сообщает ТАСС. Из россиянок в гала-шоу выступят Анна Щербакова и Александра Трусова. В состязаниях одиночниц Щербакова заняла первое место, Трусова стала второй. Валиева лидировала после короткой программы, но провалилась в произвольной и заняла только четвёртое место.

Помимо Щербаковой и Трусовой, с показательной программой выступят японка Каори Сакамото, кореянка Ю Ён, американка Алиса Лю и бельгийка Луна Хендрикс.

«Это право Международного союза конькобежцев — включать того, кого они считают нужным», — пояснили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что Валиева на Олимпиаде-2022 взяла золото в командном турнире в составе сборной России. Однако после завершения соревнований стало известно, что фигуристка сдала в декабре положительную допинг-пробу. CAS допустил её к соревнованиям одиночниц за день до короткой программы, но расследование допингового дела продолжается. Если Валиеву признают виновной, вся сборная России может лишиться золота в команде.