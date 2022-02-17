«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому, утверждает «Спорт-Экспресс». По данным источника, 32-летний украинец хочет остаться в чемпионате России. Летом его контракт с «Зенитом» истекает, и он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

При этом Ракицкий ведёт переговоры о продлении соглашения, но всё ещё не договорился с клубом.

Оклад Ракицкого в «Зените» составляет 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Ракицкий провёл 23 матча в составе «Зенита», забил 2 гола и отдал 6 передач.

В эти минуты он принимает участие в игре «Зенит» — «Бетис» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.